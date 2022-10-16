Ришарлисон пропустит матч с "Юнайтед"

Ришарлисон Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит выезд к "Манчестер Юнайтед" в ближайшую среду из-за травмы икроножной мышцы.

Ришарлисону потребовалась вынужденная замена в начале второго тайма субботнего матча Премьер-Лиги против "Эвертона", а котором "шпоры" одержали победу 2:0.

29-летний бразилец, до сих пор не забивший за свой новый клуб в Премьер-Лиге, покидал "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на костылях, не опираясь на свою левую ногу.

Ришарлисон совершенно точно пропустит ближайший матч "Тоттенхэма", но его отсутствие рискует продлиться и на последующие игры "шпор", а также на ЧМ-2022 в Катаре.

"Он точено пропустит матч против "Юнайтед". Он что-то почувствовал в икре, и он не будет доступен на этот матч. Ему потребуется время на восстановление", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте Evening Standard.


Метки Ришарлисон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2022 00:05

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  1. mancunia-planet 16.10.2022 00:59 # mancunia-planet
    Сейчас у МЮ две важнейшие игры будут против шпор и пенсов

    (ответить)

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