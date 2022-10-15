Бабушка Трента встречалась с Фергюсоном

Сэр Алекс Фергюсон Бабушка защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда встречалась с бывшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.

В своей автобиографической книге, изданной в 2013 году, сэр Алекс вспоминает, что его "первой постоянной девушкой" была Дорин Карлинг, с которой они встречались около 18 месяцев в Глазго.

Как утверждает Daily Star, речь идет о бабушке Александер-Арнольда по материнской линии. Сам Фергюсон объясняет, что их отношения "постигла участь большинства первых влюбленностей".

Позднее Дорин переехала в Нью-Йорк и там вышла замуж, исключив свое воссоединение с Фергюсоном и лишив Александер-Арнольда возможности стать внуком будущей легенды "Юнайтед".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 773

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  1. gertor 15.10.2022 23:48 # gertor
    Спасибо. Теперь всё стало ясно

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  2. true-manc 15.10.2022 23:47 # true-manc
    так вот что за сучка научила пергюсона ублажать судей

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  3. gertor 15.10.2022 23:46 # gertor
    True-mank ждём ваших комментариев. Без Вас не разобраться.

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  4. gertor 15.10.2022 23:44 # gertor
    К чему это всё?

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  5. yaxaaabalya 15.10.2022 23:44 # yaxaaabalya
    Ферги даже там кончал в рот колбасе уехехеххе

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  6. mancunia-planet 15.10.2022 23:36 # mancunia-planet
    Забавно, если правда. Фото в тему)

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  7. brown-ale 15.10.2022 23:25 # brown-ale
    Венгер: Я мутил с прадедом Трента. Почти получилось.

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  8. ganinilyha 15.10.2022 23:22 # ganinilyha
    Она была белой интересно или нет

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  9. m777 15.10.2022 23:03 # m777
    Новость, которую мы заслужили

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