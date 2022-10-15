Бабушка Трента встречалась с Фергюсоном

Бабушка защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда встречалась с бывшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.

В своей автобиографической книге, изданной в 2013 году, сэр Алекс вспоминает, что его "первой постоянной девушкой" была Дорин Карлинг, с которой они встречались около 18 месяцев в Глазго.



Как утверждает Daily Star, речь идет о бабушке Александер-Арнольда по материнской линии. Сам Фергюсон объясняет, что их отношения "постигла участь большинства первых влюбленностей".



Позднее Дорин переехала в Нью-Йорк и там вышла замуж, исключив свое воссоединение с Фергюсоном и лишив Александер-Арнольда возможности стать внуком будущей легенды "Юнайтед".