Бабушка Трента встречалась с Фергюсоном
Бабушка защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда встречалась с бывшим главным тренером "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.
В своей автобиографической книге, изданной в 2013 году, сэр Алекс вспоминает, что его "первой постоянной девушкой" была Дорин Карлинг, с которой они встречались около 18 месяцев в Глазго.
Как утверждает Daily Star, речь идет о бабушке Александер-Арнольда по материнской линии. Сам Фергюсон объясняет, что их отношения "постигла участь большинства первых влюбленностей".
Позднее Дорин переехала в Нью-Йорк и там вышла замуж, исключив свое воссоединение с Фергюсоном и лишив Александер-Арнольда возможности стать внуком будущей легенды "Юнайтед".
15.10.2022 23:00
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Спасибо. Теперь всё стало ясно
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так вот что за сучка научила пергюсона ублажать судей
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True-mank ждём ваших комментариев. Без Вас не разобраться.
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К чему это всё?
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Ферги даже там кончал в рот колбасе уехехеххе
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Забавно, если правда. Фото в тему)
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Венгер: Я мутил с прадедом Трента. Почти получилось.
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Она была белой интересно или нет
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Новость, которую мы заслужили
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