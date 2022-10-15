Рис Джеймс избежал операции на колене

Защитник "Челси" Рис Джеймс избежал операции на травмированном колене, но все равно может пропустит два месяца.

Напомним, Джеймс получил эту травму в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" в минувший вторник (0:1).



Как сообщает The Athletic, в субботу 22-летний игрок сборной Англии посетил профильного доктора в Лондоне, и было установлено, что необходимости в хирургическом вмешательстве нет.



Предполагается, что восстановление займет до двух месяцев, однако точные сроки будут зависеть от внутренних резервов организма Джеймса.



Таким образом, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оказывается перед дилеммой, включать ли Риса в заявку на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятно, это решение будет отложено на самый последний момент.



Как бы то ни было, до Чемпионата Мира Джеймс уже не сыграет за "Челси".