"Тоттенхэм" победил "Эвертон" и сравнялся с "Сити"

Харри Кейн "Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Эвертоном" и догнал по очкам "Манчестер Сити" в таблице Премьер-Лиги.

Относительно домашнего матча с "Айнтрахтом" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "шпор" вернулись Мэтт Дохерти, Бен Дэвис и Иван Перишич, заменив Клемана Лангле, Эмерсона Рояла и Райана Сессеньона.

У "ирисок" лишь Дуайт Макнил заменил в старте перебравшего желтых карточек Энтони Гордона.

В первом тайме "Тоттенхэм" диктовал игру, однако мяч упорно не шел в створ ворот Джордана Пикфорда. У Харри Кейна, Ришарлисона и партнеров напрочь сбился прицел.

До перерыва "Эвертон" не только оборонялся, но и имел два отличных шанса благодаря контратакам, однако Демарая Грея и Амаду Онана тоже подвела точность.

Вскоре после начала второго тайма гости все же ошиблись в обороне. Пикфорд заблокировал удар Дохерти, но с нарушением правил не позволил Кейну добить мяч в ворота с близкого расстояния. Поэтому был назначен пенальти, который реализовал Харри — 1:0.

Попытки "Эвертона" уйти от поражения были довольно жалкими, а на 86-й минуте все стало окончательно ясно. "Тоттенхэм" провел контратаку, в завершении которой Пьер-Эмиль Хейбьерг принял передачу на границе штрафной, подработал мяч и пробил с рикошетом от Алекса Ивоби — 2:0.

За весь матч "Эвертон" не нанес ни одного точного удара, хотя пару хороших шансов в первом тайме имел. "Тоттенхэм" тоже не показал ничего выдающегося, но все-таки был лучше.

"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2022 21:30

Количество просмотров Просмотров: 599

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zheka000000 15.10.2022 22:17 # zheka000000
    «База» опубликовала информацию о стрельбе в военной части в Белгородской области с погибшими и ранеными. По данным «Соты», речь может идти о 22 убитых и 16 раненых: при этом стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал.

    Соответствующая аудиозапись рассказа, предположительно, сестры подвергшегося атаке, но выжившего на полигоне мобилизованного, есть в распоряжении редакции.

    а вот это красиво

    (ответить)

  2. zheka000000 15.10.2022 22:12 # zheka000000
    В Петербурге решили не париться и расписать сразу 43 пары, мужья в которых уходят на фронт. Поучаствовать во флешмобе им позволили мобилизационные предписания, которые дают право в Северной столице играть свадьбы без очереди.

    это какое-то зазеркалье, сюр) пздц

    (ответить)

  3. thegodfather 15.10.2022 22:04 # thegodfather
    а по эвертону...игра в атаке мертвая. Это было и со скумом
    С таким подходом Лэмпарду не долго осталось...игры просто нет

    (ответить)

  4. liverpo0ol 15.10.2022 22:04 # liverpo0ol
    Ломбарду нужно работать массажором. Не зря Дрогба хвалил его руки.

    (ответить)

  5. thegodfather 15.10.2022 22:03 # thegodfather
    повезло скумам

    есть шанс что без джеймса они прое6ут от пенсов не разгромно)

    (ответить)

  6. vagifspurs 15.10.2022 21:47 # vagifspurs
    Какое же пикфорд дерьмо, Ору))))

    С победой братики шпоры!!!! COYS

    (ответить)

  7. mancunia-planet 15.10.2022 21:39 # mancunia-planet
    Френки просто не тренер, не идёт

    (ответить)

  8. brown-ale 15.10.2022 21:36 # brown-ale
    Лэмпеси сыграл просто как ничтожество.

    (ответить)

  9. kipeloff89 15.10.2022 21:34 # kipeloff89
    Лучший клуб англий прямосейчас

    (ответить)

  10. electric 15.10.2022 21:34 # electric
    ЛэмПёс...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: