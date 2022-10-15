"Тоттенхэм" победил "Эвертон" и сравнялся с "Сити"

"Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Эвертоном" и догнал по очкам "Манчестер Сити" в таблице Премьер-Лиги.

Относительно домашнего матча с "Айнтрахтом" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "шпор" вернулись Мэтт Дохерти, Бен Дэвис и Иван Перишич, заменив Клемана Лангле, Эмерсона Рояла и Райана Сессеньона.



У "ирисок" лишь Дуайт Макнил заменил в старте перебравшего желтых карточек Энтони Гордона.



В первом тайме "Тоттенхэм" диктовал игру, однако мяч упорно не шел в створ ворот Джордана Пикфорда. У Харри Кейна, Ришарлисона и партнеров напрочь сбился прицел.



До перерыва "Эвертон" не только оборонялся, но и имел два отличных шанса благодаря контратакам, однако Демарая Грея и Амаду Онана тоже подвела точность.



Вскоре после начала второго тайма гости все же ошиблись в обороне. Пикфорд заблокировал удар Дохерти, но с нарушением правил не позволил Кейну добить мяч в ворота с близкого расстояния. Поэтому был назначен пенальти, который реализовал Харри — 1:0.



Попытки "Эвертона" уйти от поражения были довольно жалкими, а на 86-й минуте все стало окончательно ясно. "Тоттенхэм" провел контратаку, в завершении которой Пьер-Эмиль Хейбьерг принял передачу на границе штрафной, подработал мяч и пробил с рикошетом от Алекса Ивоби — 2:0.



За весь матч "Эвертон" не нанес ни одного точного удара, хотя пару хороших шансов в первом тайме имел. "Тоттенхэм" тоже не показал ничего выдающегося, но все-таки был лучше.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче