"Ливерпуль" заплатит "Бенфике" 4 млн. фунтов после разгрома "Рейнджерс"

"Ливерпуль" должен выплатить "Бенфике" первый из предусмотренных бонусов за нападающего Дарвина Нуньеса.

Напомним, минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Нуньеса по сделке стоимостью 85 миллионов фунтов, однако сразу "Бенфика" получила только 65 млн. фунтов.



Остальные 20 млн. фунтов предусмотрены в виде различных бонусов, и условие для одного из них было выполнено в минувшую среду, когда "Ливерпуль" разгромил "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов со счетом 1:7, а Нуньес забил один из голов "красных".



Как сообщает A Bola, матч в Глазго стал 10-м для Нуньеса за "Ливерпуль", а значит теперь мерсисайдский клуб должен выплатить "Бенфике" предусмотренные 4 млн. фунтов.



Когда же Дарвин достигнет рубежа в 60 матчей, "Ливерпуль" заплатит "Бенфике" еще 8.5 млн. фунтов.