"Юнайтед" обратился насчет Лаутаро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Юнайтед" задумывался о покупке забивного нападающего еще минувшим летом, и эта задача остается одним из приоритетов для "красных дьяволов" ввиду туманных перспектив Криштиану Роналду.



По информации La Gazzetta dello Sport, на радаре у "Юнайтед" находится Мартинес, который забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 13 матчах этого сезона за "Интер" с учетом всех соревнований.



"Дьяволы" уже обратились к агенту 25-летнего аргентинца Алехандро Камано, однако в данный момент игрок счастлив в Италии, а вдобавок вызывает интерес у ряда других европейских грандов, включая ПСЖ.