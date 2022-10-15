Гринвуду предъявили обвинения и назначили дату суда
На следующей неделе нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд предстанет перед судом после того, как в его адрес были официально выдвинуты обвинения.
Напомним, сегодня утром Гринвуд был арестован полицией за попытку связаться со своей бывшей девушкой, в изнасиловании избиении которой он подозревался.
При этом Мейсон находился под следствием и был выпущен на свободу под залог, условия которого запрещают ему такого рода действия.
А сейчас стало известно, что следствие официально завершилось. 21-летнему игроку сборной Англии были предъявлены обвинения насчет изнасилования, избиения и попыток контролировать поведение своей экс-партнерши.
Как сообщает BBC, первый визит Гринвуда в Магистратский суд Большого Манчестера назначен на понедельник, 17 октября.
15.10.2022 19:00
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Так уж повелось что за красный Манчестер, а точнее пригород, играют всякие отбросы. Кантона бил ногой своих фанатов, Гиггз трахал жену брата, а этот негр в 21 год уже насильник.
Напротив же, среди королевской среды Манчестер Сити и близко не было никого подобного. Все уважаемые благородные люди, знать.
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