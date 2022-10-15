Гринвуду предъявили обвинения и назначили дату суда

Мейсон Гринвуд На следующей неделе нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд предстанет перед судом после того, как в его адрес были официально выдвинуты обвинения.

Напомним, сегодня утром Гринвуд был арестован полицией за попытку связаться со своей бывшей девушкой, в изнасиловании избиении которой он подозревался.

При этом Мейсон находился под следствием и был выпущен на свободу под залог, условия которого запрещают ему такого рода действия.

А сейчас стало известно, что следствие официально завершилось. 21-летнему игроку сборной Англии были предъявлены обвинения насчет изнасилования, избиения и попыток контролировать поведение своей экс-партнерши.

Как сообщает BBC, первый визит Гринвуда в Магистратский суд Большого Манчестера назначен на понедельник, 17 октября.



Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2022 19:00

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  1. superglor 15.10.2022 19:03 # superglor
    Так уж повелось что за красный Манчестер, а точнее пригород, играют всякие отбросы. Кантона бил ногой своих фанатов, Гиггз трахал жену брата, а этот негр в 21 год уже насильник.

    Напротив же, среди королевской среды Манчестер Сити и близко не было никого подобного. Все уважаемые благородные люди, знать.

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