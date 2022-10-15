Гринвуду предъявили обвинения и назначили дату суда

На следующей неделе нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд предстанет перед судом после того, как в его адрес были официально выдвинуты обвинения.

Напомним, сегодня утром Гринвуд был арестован полицией за попытку связаться со своей бывшей девушкой, в изнасиловании избиении которой он подозревался.



При этом Мейсон находился под следствием и был выпущен на свободу под залог, условия которого запрещают ему такого рода действия.



А сейчас стало известно, что следствие официально завершилось. 21-летнему игроку сборной Англии были предъявлены обвинения насчет изнасилования, избиения и попыток контролировать поведение своей экс-партнерши.



Как сообщает BBC, первый визит Гринвуда в Магистратский суд Большого Манчестера назначен на понедельник, 17 октября.