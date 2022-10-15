Дрогба раскритиковал новых владельцев "Челси"

Дидье Дрогба Легенда "Челси" Дидье Дрогба обвинил новых владельцев лондонского клуба в утрате "принципов и ценностей".

Купив "Челси" у Романа Абрамовича ранее в этом году, Тодд Бели и его партнеры устроили настоящую чистку на всех уровнях клуба, сменив не только главного тренера, высшее руководство, а также немало рядовых сотрудников, и Дрогба это не нравится.

"Этот клуб обладал определенным классом на протяжении эры Абрамовича, но сегодня им этого не хватает".

"Мне очень сложно видеть, как они избавляются от определенных людей — например, от физиотерапевтов, которые провели здесь много времени".

"Они должны вернуться к принципам и ценностям, которые у них были", — сообщил Дрогба Canal+.


Метки Дрогба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 15.10.2022 18:59 # superglor
    Какие могут быть ценности у жалкого клуба рентбоев? Построенного на украденные у российских людей деньги? Да их даже в Англии никто не уважает, а на фапле болели только казахи. Кстати, куда они все подевались?

    Единственное, о чем этот бабуин может сожалеть, это уход Грановской. Видимо все же захаживал на пару палок чая раз в месяц, а теперь не получится.

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  2. gunnerlove 15.10.2022 18:38 # gunnerlove
    Принципы, ценности … о чем он?

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  3. chelsiukpro 15.10.2022 18:25 # chelsiukpro
    Дрогба да пох.. лиж бы лучше было бы. Пора так встрести которые засиделись на своих постах в клубе. Одного другова оставили. Не всё же руководство уволили. Белли и компания знает что делают он не новичок в спорте!

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  4. chelsea88 15.10.2022 18:10 # chelsea88
    К сожалению вождь прав, это уже не тот Челси.

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  5. bes-ter 15.10.2022 18:07 # bes-ter
    Купив у Абрамовича??? С каких пор рейдерский захват у владельца, является покупкой?

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  6. electric 15.10.2022 18:00 # electric
    Император!!! Ухихихи

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