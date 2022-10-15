Дрогба раскритиковал новых владельцев "Челси"
Легенда "Челси" Дидье Дрогба обвинил новых владельцев лондонского клуба в утрате "принципов и ценностей".
Купив "Челси" у Романа Абрамовича ранее в этом году, Тодд Бели и его партнеры устроили настоящую чистку на всех уровнях клуба, сменив не только главного тренера, высшее руководство, а также немало рядовых сотрудников, и Дрогба это не нравится.
"Этот клуб обладал определенным классом на протяжении эры Абрамовича, но сегодня им этого не хватает".
"Мне очень сложно видеть, как они избавляются от определенных людей — например, от физиотерапевтов, которые провели здесь много времени".
"Они должны вернуться к принципам и ценностям, которые у них были", — сообщил Дрогба Canal+.
15.10.2022 18:00
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Какие могут быть ценности у жалкого клуба рентбоев? Построенного на украденные у российских людей деньги? Да их даже в Англии никто не уважает, а на фапле болели только казахи. Кстати, куда они все подевались?
Единственное, о чем этот бабуин может сожалеть, это уход Грановской. Видимо все же захаживал на пару палок чая раз в месяц, а теперь не получится.
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Принципы, ценности … о чем он?
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Дрогба да пох.. лиж бы лучше было бы. Пора так встрести которые засиделись на своих постах в клубе. Одного другова оставили. Не всё же руководство уволили. Белли и компания знает что делают он не новичок в спорте!
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К сожалению вождь прав, это уже не тот Челси.
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Купив у Абрамовича??? С каких пор рейдерский захват у владельца, является покупкой?
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Император!!! Ухихихи
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