Дрогба раскритиковал новых владельцев "Челси"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба обвинил новых владельцев лондонского клуба в утрате "принципов и ценностей".

Купив "Челси" у Романа Абрамовича ранее в этом году, Тодд Бели и его партнеры устроили настоящую чистку на всех уровнях клуба, сменив не только главного тренера, высшее руководство, а также немало рядовых сотрудников, и Дрогба это не нравится.



"Этот клуб обладал определенным классом на протяжении эры Абрамовича, но сегодня им этого не хватает".



"Мне очень сложно видеть, как они избавляются от определенных людей — например, от физиотерапевтов, которые провели здесь много времени".



"Они должны вернуться к принципам и ценностям, которые у них были", — сообщил Дрогба Canal+.