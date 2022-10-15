Де Йонг поведал, что никогда не собирался в МЮ

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг поведал, что попытки "Манчестер Юнайтед" переманить его минувшим летом изначально были обречены на неудачу.

Де Йонг считался трансферной целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на минувшее лето, и "Барселона", оказавшись в тяжелом финансовом положении, была готова отпустить Френки в английский клуб.



Однако Де Йонг всегда знал, что у него есть контракт до 2026 года, и никто не заставит его силой покинуть "Ноу Камп".



"Я был спокоен. Еще в мае я решил, что хочу остаться. В течение всего этого периода мое мнение никогда не менялось, и я сохранял спокойствие".



"Да, я знал, что на меня будут оказывать давление — со стороны газет, со стороны президента, отовсюду. Но я хотел остаться в "Барсе", и это ничуть не напрягало меня", — цитирует Де Йонга Marca.