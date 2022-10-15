Тоуни оскорбили на расовой почве

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни подвергся расистским оскорблениям в социальны после матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

Накануне вечером 26-летний Тоуни своим дублем обеспечил "Брентфорду" победу 2:0 над "Брайтоном", достигнув отметки в восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги.

А утром в субботу Тоуни опубликовали у себя в твиттере скриншот личного сообщения, которое пришло ему в инстаграме. Грубиян назвал Айвена "black c**t".

"Я даже не собирался писать об этом, но я проснулся злым", — объяснил Тоуни.

Добавим, "Брентфорд" и Премьер-Лига без промедления на это отреагировали, осудив такого рода оскорбительное поведение, выразив поддержку Тоуни и пообещав принять меры.


Метки Брентфорд, расизм, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2022 16:00

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  1. true-manc 15.10.2022 16:20 # true-manc
    Нужно наказать всех расистских сволочей, которые оскорбляли Тоуни и клеветали на нашего Бенджамена Менди. Недопустимо угнетать за цвет кожи в 21м веке.

    #BlackLivesMatter

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  2. hammersmith 15.10.2022 16:09 # hammersmith
    Хахлом назвали чи шо?

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