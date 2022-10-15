Тоуни оскорбили на расовой почве
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни подвергся расистским оскорблениям в социальны после матча Премьер-Лиги против "Брайтона".
Накануне вечером 26-летний Тоуни своим дублем обеспечил "Брентфорду" победу 2:0 над "Брайтоном", достигнув отметки в восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги.
А утром в субботу Тоуни опубликовали у себя в твиттере скриншот личного сообщения, которое пришло ему в инстаграме. Грубиян назвал Айвена "black c**t".
"Я даже не собирался писать об этом, но я проснулся злым", — объяснил Тоуни.
Добавим, "Брентфорд" и Премьер-Лига без промедления на это отреагировали, осудив такого рода оскорбительное поведение, выразив поддержку Тоуни и пообещав принять меры.
I wasn’t even going to post this but I woke up angry… pic.twitter.com/2MhjRO05rr— Ivan Toney (@ivantoney24) October 15, 2022
15.10.2022 16:00
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Последние комментарии:
Нужно наказать всех расистских сволочей, которые оскорбляли Тоуни и клеветали на нашего Бенджамена Менди. Недопустимо угнетать за цвет кожи в 21м веке.
#BlackLivesMatter
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Хахлом назвали чи шо?
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