Гринвуд арестован за нарушение условий залога

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд был арестован полицией за нарушение условий, на которых он был выпущен под залог.

Напомним, в начале этого года Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки. Позже Мейсона также заподозрили в угрозах убийством.



В адрес 20-летнего футболиста, на счету которого один матч за сборную Англии, до сих пор не были выдвинуты обвинения — следствие продолжается.



А в субботу утром, сообщает Daily Star, Гринвуд был арестован за попытку установить контакт со своей жертвой. Это является прямым нарушением условий, на которых его выпустили под залог до суда.



Добавим, Гринвуд забил 35 голов в 129 матчах за "Юнайтед" после своего дебюта против ПСЖ в Лиге Чемпионов в 2019 году. После скандальной истории "красные дьяволы" немедленно отстранили Мейсона от тренировок и матчей.