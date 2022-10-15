"Тоттенхэм" заинтересован в Де Врее

"Тоттенхэм" проявляет серьезный интерес к защитнику "Интера" Стефану Де Врею.

Контракт Де Врея истекает в конце этого сезона, и испытывающий серьезные финансовые затруднения "Интер" может быть вынужден продать Стефана в январе.



И если в прошлом году "Интер" оценивал Де Врея в 40 миллионов фунтов, то в зимнее трансферное окно для покупки 30-летнего голландца может хватить 10 млн. фунтов.



Как утверждает Football Insider, этой ситуацией готов воспользоваться "Тоттенхэм", чей главный тренер Антонио Конте является большим поклонником Де Врея, с которым ему удалось поработать на "Сан-Сиро".