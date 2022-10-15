Де Брюйне не удивлен успехами Артеты в "Арсенале"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его не удивляют успехи главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

После девяти туров "Арсенал" Артеты возглавляет таблицу Премьер-Лиги, на одно очко опережая "Сити", которому в воскресенье играть на выезде против "Ливерпуля".



Де Брюйне знает Артету еще как ассистента Хосепа Гвардиолы, и Кевин рад, что дела Микеля идут так хорошо.



"Удивлен ли я? Нет, не особо. Конечно, я вижу много похожих вещей относительно того, как играем мы, но это всегда был его собственный стиль".



"Когда он перестал играть, ему предоставилась возможность прийти сюда, и я думаю, это была хорошая школа. Мы провели замечательные годы вместе".



"Я видел эволюцию Микеля от начала и до того, кем он стал через три года, когда ушел. Поначалу он адаптировался, но затем все лучше и лучше осваивался в своей роли".



"Мы также видели большие амбиции, и когда ему предложили работу, он согласился. Приятно, что "Арсенал" был терпелив с ним. Я рад за него. Они играют в очень, очень, очень хороший футбол. Я лишь надеюсь, что этого будет недостаточно, чтобы опередить нас", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.