"Ньюкасл" предложит новый контракт Бруно Гимараэсу

"Ньюкасл" собирается предложить своему полузащитнику Бруно Гимараэсу новый контракт стоимостью 60 миллионов фунтов.

Гимараэс выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Лиона" за 40 млн. фунтов в январе. За это время Бруно утвердился ключевым игроком команды Эдди Хау.



В прессе даже появились слухи, что Гимараэс стал трансферной целью для "Реала", однако "сороки" совершенно не заинтересованы в расставании с 24-летним бразильцем.



Действующий контракт Гимараэса с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю истекает только в 2026 году, однако Football Insider утверждает, что "Ньюкасл" уже готов наградить Бруно новой сделкой.



Ожидается, что новый контракт до 2028 года увеличит зарплату Гимараэса до 200,000 фунтов в неделю.



Добавим, в данный момент самым высокооплачиваемым игроком "сорок" является защитник Киран Триппьер — 145,000 фунтов в неделю.