Тен Хаг: "В МЮ есть игроки, способные забивать по 20 голов за сезон"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что обладает игроками, способными забивать по 20 голов за сезон.
Среди семи первых команд Премьер-Лиги "Юнайтед" забил меньше всех — только 13 голов. Даже ближайший соперник "красных дьяволов", "Ньюкасл", огорчил другие команды 17 раз.
Тем не менее, Тен Хаг верит, что в составе "Юнайтед" есть игроки с бомбардирским талантом, пускай сейчас этого не наблюдается.
"Думаю, в нашем составе есть игроки, которые способны забивать такое количество голов. Но, думаю, нам нужна поддержка от полузащиты и оборонительной лини в этом плане", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
15.10.2022 11:00
Просмотров: 309
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Разве что Магваер да и то в свои ворота.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий