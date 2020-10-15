Тен Хаг призывает Рэшфорда лучше распоряжаться своими моментами

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал нападающего Маркуса Рэшфорда лучше пользоваться своими моментами.

24-летний Рэшфорд забил пять голов 10 матчах этого сезона. Маркус легко мог пополнить свой бомбардирский счет в матче Лиги Европы против "Омонии" в минувший четверг, но упустил ряд хороших моментов.



Тен Хаг надеется, что это был просто не день Рэшфорда. Эрик убежден, что Маркус способен забивать больше голов.



"Он делает много хороших вещей, но он знает, что должен быть беспощаднее и должен забивать гол, когда оказывается перед чужими воротами".



"Когда ты совершаешь такие хорошие движения и участвуешь в таких хороших комбинациях, тебе требуется завершение".



"Я знаю, что порой это бывает не твой день, но в следующем матче это может измениться. Думаю, он набрал хороший ход, и об этом говорят его моменты", — цитирует Тен Хага Daily Mail.