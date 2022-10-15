Клопп высказался насчет дуэли Ван Дейка и Холанда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от дуэли защитника "красных" Виргила Ван Дейка с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

В ближайшее воскресенье Ван Дейк и его товарищи по "Ливерпулю" постараются остановить Холанда, который забил 15 голов в девяти первых матчах Премьер-Лиги.



Клопп восхищается Эрлингом и даже называет того "монстром", но подозревает, что норвежец будет чаще бороться с партнером Ван Дейка по центру обороны, нежели с самим Виргилом.



"Я не удивлен стартом его карьеры в "Манчестер Сити". Это не так, что он был недостающим элементом для "Манчестер Сити", но это та позиция, которую "Сити" мог усилить, и это нехорошая новость для всех нас. Им сложно стать еще лучше, но на этой позиции они могли это сделать — и они сделали".



"Это не так, что Холанд будет постоянно идти на Виргила Ван Дейка — рядом будет другой центральный защитник, которого он, наверное, и будет выбирать".



"Но даже если бы Холанд находился один на поле, против него все равно требовалось бы обороняться, потому что он абсолютно невероятен. Он монстр в лучшем понимании этого слова".



"Это нечто особенное, когда он окружен исключительными игроками. То, как они ассистируют ему, является по-настоящему особенным".



"Невозможно опекать только Холанда и позволять остальным игрокам "Манчестер Сити" делать, что они пожелают. Потому что иначе быть беде", — сообщил Клопп Sky Sports.