Жозе Са проводит почти весь сезон с переломом запятья

Почти весь этот сезон голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са проводит с переломом запястья.

Эту травму Са получил в безголевом матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" 13 августа, когда он отразил пенальти в исполнении нападающего "дачников" Александара Митровича.



С тех пор 29-летний португалец не пропустил ни минуты, продолжая играть за "волков" через боль.



"Это показывает его характер. Будучи голкипером, ты всегда находишься на линии огня, потому что это последняя линия".



"То, что он делает это, говорит о его смелости. Это всегда является хорошим примером для других".



"Важно понимать, что есть различные элементы боли, есть различные кости, которые меньше вызывают проблем. Медицинский штаб, тренеры и сам игрок решат, сможет ли он продолжать", — цитирует временно исполняющего обязанности главного тренера "Вулверхэмптона" Стива Дэвиса.