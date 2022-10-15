Клопп: "Никто не может соперничать с "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никто не может соперничать с "Манчестер Сити" на трансферном рынке.

Завоевав титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, с тех пор "Сити" дополнительно укрепил свой мощный состав нападающим Эрлингом Холандом, который наколотил уже 20 голов за "горожан" во всех соревнованиях.



По мнению Клоппа, неограниченные финансовые ресурсы дают "Сити" преимущество по сравнению с другими командами, включая "Ливерпуль".



"Никто не может соперничать с "Сити". Речь о лучшей команде в мире, которая взяла лучшего нападающего на трансферном рынке. Сколько бы это ни стоило, они просто делают это".



"Сити" это не понравится, никому не понравится, но вы знаете ответ. Что делает "Ливерпуль"? Мы не можем поступать так, как они. Это невозможно, невозможно".



"Это ясно как день: в мировом футболе есть три клуба, которые в плане финансов могут делать, что пожелают. Это законно, и все нормально, но они могут делать, что пожелают. Соперничать с ними? Невозможно соперничать с ними в этом плане".



"Я слышал, директор "Ньюкасла" сказал, что у их клуба нет потолка — и он абсолютно прав. Для "Ньюкасла" нет потолка. Поздравляю — у некоторых клубов потолки есть", — цитирует Клоппа Sky Sports.