"Тоттенхэм" обсудит новый контракт с Конте в ноябре

"Тоттенхэм" готовится начать переговоры со своим главным тренером Антонио Конте о новом контракте.

Сейчас Конте приближается к своей первой годовщине работы в "Тоттенхэме", и за это время он уже добился определенных успехов. Антонио вернул "шпор" в Лигу Чемпионов и значительно изменил облик команды.



Действующий контракт Конте по-прежнему истекает в конце этого сезона, и в прессе время от времени появляются слухи о возможном уходе итальянского специалиста.



По информации The Telegraph, контракт Конте подразумевает опцию продления на 12 месяцев, однако "Тоттенхэм" хочет сразу заключить новую сделку с Антонио.



В следующем месяце Премьер-Лига уходит на перерыв из-за ЧМ-2022 в Катаре, и боссы "Тоттенхэма" считают это идеальным моментом, чтобы обсудить с экс-наставником "Челси" продление сотрудничества.



"Шпоры" не переживают, что Конте до сих пор живет в отеле, а его жена и дочь остаются в Италии. Зарплата в 15 миллионов фунтов в год сглаживает одиночество Антонио.



Подразумевается, что Конте счастлив в "Тоттенхэме", но перед подписанием нового контракте потребует гарантий насчет будущих трансферов, как и когда он брался за эту работу.