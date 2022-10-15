11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 15 октября, четырьмя поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР— КРИСТАЛ ПЭЛАС 14:30 Онлайн-трансляция



"Лестер" пропустил 24 гола в девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги — больше всех в дивизионе. Обе своих победы в этой кампании в рамках чемпионата "Кристал Пэлас" одержал, пропуская первым. При Брендане Роджерсе "лисы" набрали 14 очков в шести встречах с "орлами" в Премьер-Лиге.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс находится под вопросом из-за дискомфорта в области икроножной мышцы. Уилфрид Ндиди пропустит еще несколько недель. Тимоти Кастань в порядке.



Защитник "Пэлас" Натаниэль Клайн отсутствует с травмой стопы и вернется только в ноябре.



ФУЛХЭМ — БОРНМУТ 17:00



Впервые в этом сезоне "Фулхэм" проиграл два матча Премьер-Лиги подряд и уже в семи неизменно пропускает (16 пропущенных голов). "Борнмут" не знает поражений пять поединков чемпионата кряду (2 победы, 3 ничьи), пропустив в них лишь четыре гола. "Вишенки" ни разу не уступили в семи последних выездах к "дачникам" (4 победы, 3 ничьи).



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович едва ли успеет залечить свою стопу к субботу, но поправился Виллиан. Натаниэль Чалоба все еще дисквалифицирован.



За "Борнмут" может дебютировать выздоровевший Джо Ротуэлл. Бен Пирсон решил свои проблемы с коленом. Ллойд Келли и Дэвид Брукс остаются в лазарете.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Вулверхэмптон" выиграл лишь один из 16 последних матчей Премьер-Лиги (5 ничьих, 10 поражений). "Ноттингем Форест" проиграл три из четырех выездных поединков чемпионата в этой кампании, причем два последних с общим счетом 0:10. "Волки" потерпели только одно поражение в семи последних встречах с "лесниками" в рамках чемпионата (4 победы, 2 ничьи).



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш возвращается после дисквалификации, но Натан Коллинс все еще наказан. Чикиньо, Педру Нету, Саша Калайджич и Рауль Хименес по-прежнему травмированы.



"Форест" будет лишен Омара Ричардса, Джека Колбека и Муссы Ниакате.



ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 19:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" выиграли все семь последних домашних матчей в Премьер-Лиге, и это лучшая серия клуба с ноября 2016 по май 2017. "Эвертон" обладает совместно лучшей обороной в дивизионе — только девять пропущенных голов, как и у трех других команд. "Шпоры" уступили лишь раз в 19 последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге (9 побед, 9 ничьих).



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон готов сыграть против своего бывшего клуба, несмотря на проблемы с коленом. Деян Кулусевски продолжает лечиться, Эмерсон Роял продолжает отбывать дисквалификацию.



Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Абдулай Дукуре вернулся после отъезда по причинам семейного характера. У Йерри Мины случился рецидив, и компанию ему в лазарете составят Мейсон Холгейт, Натан Паттерсон, Бен Годфри и Андрос Таунсенд.