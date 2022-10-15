11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 15 октября, четырьмя поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛЕСТЕР— КРИСТАЛ ПЭЛАС 14:30 Онлайн-трансляция
"Лестер" пропустил 24 гола в девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги — больше всех в дивизионе. Обе своих победы в этой кампании в рамках чемпионата "Кристал Пэлас" одержал, пропуская первым. При Брендане Роджерсе "лисы" набрали 14 очков в шести встречах с "орлами" в Премьер-Лиге.
Защитник "Лестера" Джонни Эванс находится под вопросом из-за дискомфорта в области икроножной мышцы. Уилфрид Ндиди пропустит еще несколько недель. Тимоти Кастань в порядке.
Защитник "Пэлас" Натаниэль Клайн отсутствует с травмой стопы и вернется только в ноябре.
ФУЛХЭМ — БОРНМУТ 17:00
Впервые в этом сезоне "Фулхэм" проиграл два матча Премьер-Лиги подряд и уже в семи неизменно пропускает (16 пропущенных голов). "Борнмут" не знает поражений пять поединков чемпионата кряду (2 победы, 3 ничьи), пропустив в них лишь четыре гола. "Вишенки" ни разу не уступили в семи последних выездах к "дачникам" (4 победы, 3 ничьи).
Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович едва ли успеет залечить свою стопу к субботу, но поправился Виллиан. Натаниэль Чалоба все еще дисквалифицирован.
За "Борнмут" может дебютировать выздоровевший Джо Ротуэлл. Бен Пирсон решил свои проблемы с коленом. Ллойд Келли и Дэвид Брукс остаются в лазарете.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00
"Вулверхэмптон" выиграл лишь один из 16 последних матчей Премьер-Лиги (5 ничьих, 10 поражений). "Ноттингем Форест" проиграл три из четырех выездных поединков чемпионата в этой кампании, причем два последних с общим счетом 0:10. "Волки" потерпели только одно поражение в семи последних встречах с "лесниками" в рамках чемпионата (4 победы, 2 ничьи).
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш возвращается после дисквалификации, но Натан Коллинс все еще наказан. Чикиньо, Педру Нету, Саша Калайджич и Рауль Хименес по-прежнему травмированы.
"Форест" будет лишен Омара Ричардса, Джека Колбека и Муссы Ниакате.
ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 19:30 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" выиграли все семь последних домашних матчей в Премьер-Лиге, и это лучшая серия клуба с ноября 2016 по май 2017. "Эвертон" обладает совместно лучшей обороной в дивизионе — только девять пропущенных голов, как и у трех других команд. "Шпоры" уступили лишь раз в 19 последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге (9 побед, 9 ничьих).
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон готов сыграть против своего бывшего клуба, несмотря на проблемы с коленом. Деян Кулусевски продолжает лечиться, Эмерсон Роял продолжает отбывать дисквалификацию.
Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Абдулай Дукуре вернулся после отъезда по причинам семейного характера. У Йерри Мины случился рецидив, и компанию ему в лазарете составят Мейсон Холгейт, Натан Паттерсон, Бен Годфри и Андрос Таунсенд.
15.10.2022 00:05
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Последние комментарии:
О Роберто Фирмино Бобби переживает действительно хороший момент. Я очень, очень рад за него, очень. Даже когда мы находимся не в лучшей ситуации, полезно, что такие парни знают, как забить. Нам просто нужно чаще забивать в разных матчах, нужно, чтобы голы распределились по разным играм, скажем так! Бобби - исключительный игрок, я думаю, никто не говорил это чаще, чем я. Но дело ведь не в том, что он был невероятно хорош в каждой игре. Статистически, возможно, такое начало сезона - лучшее для него, но для нас, как для команды, нет. Для Бобби ничего не изменилось. Он всегда играл так, когда был в форме, он всегда вносил свой вклад, когда был в форме, и всё в таком духе. Но мы должны делать это снова, снова и снова. Было много положительных моментов в матче с Рейнджерс, но, опять же, при всем уважении к "Джерс", мы знаем, что между Рейнджерс и Манчестер Сити огромная пропасть, поэтому мы должны подготовиться к этой игре, и подготовиться к ней по-другому. И, конечно же, использовать то положительно чувство, которое у нас есть сейчас, но само по себе это ничего не даст. Мы должны помнить, что можем создать проблемы Ман Сити, и там будет видно, что мы сможем сделать.
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Взрывы в Кривом Роге: иранские "мопеды" атакуют объекты врага в Днепропетровской области.
Тиха украинская ночь,но где то слышен звук мопеда.
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Короче говоря ашотматчи
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Потенциальные будущие источники дохода:
Реконструкция «Стэмфорд Бридж»;
Сотрудничество с NWSL [женской национальной футбольной лигой США];
Сеть из нескольких клубов;
Расширение, реконструкция или замена Кобхэма;
Сериал Amazon «Все или ничего»;
Глобальное сотрудничество с EA Sports;
Проведение мероприятий на «Стэмфорд Бридж».
[Ben Jacobs]
Вай аствацджан, какое же блестящее будущее нас ждёт,я в предвкушении!
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2017 году вернулся в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с «Ливерпулем». В своём первом сезоне после возвращения побил некоторые рекорды результативности и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Был назван лучшим игроком года по версии футболистов ПФА, а также вошёл в состав символической команды года по версии ПФА. В следующем сезоне Мохаммед вновь стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги[c] и помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. В своём третьем сезоне в составе «красных» Салах стал чемпионом Англии.
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Говноматчи
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