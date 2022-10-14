Кайл Уолкер уверен, что вернется к ЧМ-2022

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер выразил уверенность, что он успеет восстановиться к ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, Уолкер находится вне игры с победы 6:3 над "Манчестер Юнайтед" 2 октября, на прошлой неделе перенеся операцию на паховой области.

Однако 32-летний защитник уверен, что сможет помочь сборной Англии на стартующем в следующем месяце мундиале.

"Прежде всего я думаю о том, чтобы вернуться в строй ради сборной Англии".

"Я уверен, что буду готов к Чемпионату Мира. За время своей карьеры я тщательно изучил свой организм".

"Я просто чувствую, что смогу. Я должен быть терпеливым. На моем пути будут кочки, но я надеюсь попасть в заявку", — сообщил Уолкер BBC.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, травмы, Уолкер, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 23:00

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  1. mansoor 15.10.2022 00:15 # mansoor
    Отсоси мой обрезанный ствол Тру манс

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  2. true-manc 14.10.2022 23:50 # true-manc
    На ЧМ должен играть лучший английский правый защитник - Кайл Уокер! Здоровья КОРОЛЮ!

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