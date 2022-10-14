Кайл Уолкер уверен, что вернется к ЧМ-2022
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер выразил уверенность, что он успеет восстановиться к ЧМ-2022 в Катаре.
Напомним, Уолкер находится вне игры с победы 6:3 над "Манчестер Юнайтед" 2 октября, на прошлой неделе перенеся операцию на паховой области.
Однако 32-летний защитник уверен, что сможет помочь сборной Англии на стартующем в следующем месяце мундиале.
"Прежде всего я думаю о том, чтобы вернуться в строй ради сборной Англии".
"Я уверен, что буду готов к Чемпионату Мира. За время своей карьеры я тщательно изучил свой организм".
"Я просто чувствую, что смогу. Я должен быть терпеливым. На моем пути будут кочки, но я надеюсь попасть в заявку", — сообщил Уолкер BBC.
14.10.2022 23:00
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