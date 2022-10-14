Поттер обеспокоен рецидивом у Канте

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что обеспокоен состоянием здоровья полузащитника Нголо Канте.

Накануне французское издание L'Equipe сообщило, что Канте, вероятно, не поедет на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Франции из-за случившегося на тренировке рецидива травмы задней поверхности бедра.



Поттер пока не берется это подтвердить, но в то же время чувствует, что ситуация 31-летнего полузащитника выглядит скверно.



"Он навестит профильного специалиста на выходных. Это рецидив, и это плохая новость, но на данной стадии я не могу сказать что-либо еще".



"Такого рода вещи вызывают обеспокоенность, поэтому нам нужно докопаться до сути. Это всегда тревожно, когда случается рецидив на завершающей стадии реабилитации".



"Мы лишь можем поставить правильный диагноз, обеспечить правильные консультации и затем помочь ему, чтобы вернуться в свою лучшую форму и снова получать удовольствие от игры", — цитирует Поттера Sky Sports.