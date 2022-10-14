Гвардиола по-прежнему видит в "Ливерпуле" главного конкурента

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Ливерпуль" остается главным конкурентом его команды.

В преддверии воскресного выезда на "Энфилд" "Сити" опережает "Ливерпуль" на 13 очков. "Красные" выиграли лишь два из своих восьми матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимают 10-е место.

Однако именно в "Ливерпуле" Гвардиола видит главную угрозу и призывает не списывать команду Юргена Клоппа со счетов.

"Так всегда было и всегда будет. Потому что я знаю, каким мастерством они обладают, а они знают, каким мастерством мы обладаем".

"Если бы вы задали этот вопрос за пять или 10 матчей до конца, я бы сказал, что "Ливерпуль" уже не сможет подняться на вершину лиги. Однако в нашем положении, да и еще с Чемпионатом Мира впереди, всякое возможно", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 20:00

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  1. true-manc 14.10.2022 20:33 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. mancityman 14.10.2022 20:23 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. closer 14.10.2022 20:19 # closer
    ЭТО ФОБИЯ У ЛЫСОГО ШАРЛАТАНА.

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  4. liverpudlian 14.10.2022 20:11 # liverpudlian
    КОРОЛЬ?

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