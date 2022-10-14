Дуглас Луис заключил новый контракт с "Виллой"

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис заключил с бирмингемским клубом новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт Луиса истекал уже в конце нынешнего сезона, и этим перед самым закрытием летнего трансферного окна пытался воспользоваться "Арсенал".



"Канониры" сделали два предложения о покупке Дугласа, включая второе в 23 миллиона фунтов, однако "Вилла" наотрез отказалась отпускать 24-летнего бразильца.



Тогда казалось, "Вилла" рискует, ведь Луис может уйти за бесценок в январе или бесплатно следующим летом, однако своим упорством бирмингемцы произвели впечатление на Дугласа, и тот согласился продлить свое пребывание в клубе.



Бирмингемцы не уточняют срок нового контракта Луиса, который выступает на "Вилла Парк" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 15 млн. фунтов летом 2019, но называют его "долгосрочным".



"Я так счастлив. Я так счастлив в этом клубе, и я люблю этот клуб. Я люблю людей здесь, персонал и игроков. Мне так комфортно здесь, и я так счастлив", — сообщил Дуглас, на счету которого 120 матчей за "Виллу".