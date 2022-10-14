Возвращение Кулусевски откладывается

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте сообщил, что возвращение вингера Деяна Кулусевски откладывается.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" посреди недели Конте говорил, что Кулусевски уже тренируется с командой и, вероятно, будет готов сыграть против "Эвертона" в субботу.



Однако после того, как Деян прошел очередное обследование, стало понятно, что 22-летнему шведу нужно больше времени.



"Думаю, нам нужно быть чуть терпеливее с ним и не идти на глупые риски. Потому что нам предстоит сыграть еще много матчей от настоящего момента и до ноября".



"Ему очень важно хорошо восстановиться. В данный момент он не готов на 100 процентов. Он должен быть в идеальной физической форме. И в данном вопросе лучше положиться на мнение докторов", — цитирует Конте Football.London.