"Вулверхэмптон" ведет переговоры с Нуну

Как и ожидалось, "Вулверхэмптон" вступил в переговоры со своим бывшим главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

"Вулверхэмптон" все еще ищет замену уволенному Бруну Лаже, не сумев договориться с экс-наставником "Севильи" Хуленом Лопетеги.



BBC может подтвердить, что в сложившейся ситуации "волки" решили рассмотреть возможность возвращения Эшпириту Санту, который в июле заключил двухлетний контракт с "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Стороны уже сели за стол переговоров.



Ранее в своей карьере Нуну на протяжении четырех лет тренировал "Вулверхэмптон", причем уже в своем первом сезоне вывел клуб в Премьер-Лигу.



Также при Эшпириту Санту "волки" впервые за 39 лет вернулись в еврокубки, достигнув четвертьфинальной стадии Лиги Европы.