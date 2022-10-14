"Вулверхэмптон" ведет переговоры с Нуну
Как и ожидалось, "Вулверхэмптон" вступил в переговоры со своим бывшим главным тренером Нуну Эшпириту Санту.
"Вулверхэмптон" все еще ищет замену уволенному Бруну Лаже, не сумев договориться с экс-наставником "Севильи" Хуленом Лопетеги.
BBC может подтвердить, что в сложившейся ситуации "волки" решили рассмотреть возможность возвращения Эшпириту Санту, который в июле заключил двухлетний контракт с "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Стороны уже сели за стол переговоров.
Ранее в своей карьере Нуну на протяжении четырех лет тренировал "Вулверхэмптон", причем уже в своем первом сезоне вывел клуб в Премьер-Лигу.
Также при Эшпириту Санту "волки" впервые за 39 лет вернулись в еврокубки, достигнув четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
14.10.2022 17:00
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