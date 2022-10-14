Травма Джеймса оказалась серьезнее, чем предполагалось
Защитник "Челси" Рис Джеймс надорвал связки колена и теперь рискует пропустить Чемпионат Мира в Катаре.
Напомним, эту травму Джеймс получил в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Милана" в минувший вторник (0:2).
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, накануне 22-летний игрок сборной Англии прошел углубленное обследование, которое обнаружило, что повреждение серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Предварительный диагноз гласит, что Джеймс, которому сватали роль основного правого защитника англичан на ЧМ-2022, пропустит от шести до восьми недель, что почти не оставляет Рису шансов поправиться к первому матчу "трех львов" на турнире в Катаре — против Ирана 21 ноября.
Ситуация Джеймса еще может усугубиться, если будет принято решение об операции.
Добавим, к старту ЧМ-2022 едва ли будет готов и Кайл Уолкер из "Манчестер Сити", а значит выбор игроков на правом фланге обороны у главного тренера англичан Гарета Саутгейта сузится до Кирана Триппьера и Трента Александер-Арнольда.
14.10.2022 16:00
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Ничего страшного,там Аспиликуэта обрёл вторую молодость.
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