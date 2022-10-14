Баллак усомнился в решении Бели уволить Тухеля

Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак поставил под сомнение решение владельца "синих" Тодда Бели уволить главного тренера Томаса Тухеля.

Спустя менее недели после закрытия трансферного окна Бели указал Тухелю, соотечественнику Баллака, на дверь, так и не позволив Томасу нормально поработать с приглашенными летом игроками.



По мнению Баллака, Бели ведет себя чересчур неосторожно, подвергая шоку столь большой и успешный футбольный клуб.



"Я удивлен этим увольнением. Это уму непостижимо, когда тренера увольняют так быстро. Особенно если учесть, что Тухель добился таких огромных успехов, включая победу в Лиге Чемпионов".



"Время покажет, было ли это решение правильным. Убежден, со столь успешным и большим клубом нужно обращаться осторожно. "Челси" не нужна никакая встряска. Бели же действует по-другому, идя напролом", — сообщил Баллак Bild.