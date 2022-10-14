Клопп: "Холанд — лучший нападающий в мире"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" "лучшим нападающим в мире".

В ближайшее воскресенье оборона "Ливерпуля" постарается остановить Холанда, который забил уже 20 голов в этом сезоне во всех соревнованиях.



Клопп восхищается Эрлингом, но отмечает, что "Сити" обладает и другими опасными игроками.



"Наверное, он лучший нападающий в мире, поэтому мы должны сделать так, чтобы он не получил много мячей".



"Это то, что мы постараемся. Но если против "Сити" ты будешь опекать Холанда чересчур большим количеством игроком, это даст свободное пространство всем другим игрокам мирового уровня. Так что это не делает нашу жизнь проще".



"Он сочетает в себе физическую мощь и технику. Он хорошо избегает офсайда. "Сити" обладает лучшими игроками, чтобы создавать для него голы, и это идеальное сочетание".



"Он обладает исключительным ударом, но также он умно двигается. Скорость бывает полезна, только если ты умно ею пользуешься. Сочетание всех его навыков делает его особенным", — цитирует Клоппа Daily Mail.