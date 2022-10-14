"Эвертон" продаст права на переименование своего нового стадиона

"Эвертон" ищет спонсора, которому он сможет продать права на переименование своего строящегося стадиона.

Как известно, сейчас "Эвертон" строит новый стадион вместимостью 52,888 мест в портовом районе Ливерпуля под названием Брэмли-Мур Док.



Ожидается, что "ириски" переедут на новую арену с "Гудисон Парк" к началу сезона 2024/24. К тому времени стадион должен обрести свое коммерческое название.



По информации Football Insider, "Эвертон" специально нанял агентство Elevate Sports Ventures для поисков подходящего партнера, который будет готов заплатить 150 миллионов фунтов в течение 10 лет.