"Эвертон" продаст права на переименование своего нового стадиона
"Эвертон" ищет спонсора, которому он сможет продать права на переименование своего строящегося стадиона.
Как известно, сейчас "Эвертон" строит новый стадион вместимостью 52,888 мест в портовом районе Ливерпуля под названием Брэмли-Мур Док.
Ожидается, что "ириски" переедут на новую арену с "Гудисон Парк" к началу сезона 2024/24. К тому времени стадион должен обрести свое коммерческое название.
По информации Football Insider, "Эвертон" специально нанял агентство Elevate Sports Ventures для поисков подходящего партнера, который будет готов заплатить 150 миллионов фунтов в течение 10 лет.
14.10.2022 13:00
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Играть в порту, чтобы уйти на дно. Одно из худших расположений стадиона в истории футбола.
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