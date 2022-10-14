"Эвертон" продаст права на переименование своего нового стадиона

Новый стадион Эвертона "Эвертон" ищет спонсора, которому он сможет продать права на переименование своего строящегося стадиона.

Как известно, сейчас "Эвертон" строит новый стадион вместимостью 52,888 мест в портовом районе Ливерпуля под названием Брэмли-Мур Док.

Ожидается, что "ириски" переедут на новую арену с "Гудисон Парк" к началу сезона 2024/24. К тому времени стадион должен обрести свое коммерческое название.

По информации Football Insider, "Эвертон" специально нанял агентство Elevate Sports Ventures для поисков подходящего партнера, который будет готов заплатить 150 миллионов фунтов в течение 10 лет.


Метки спонсоры, стадионы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 13:00

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  1. superglor 14.10.2022 13:11 # superglor
    Играть в порту, чтобы уйти на дно. Одно из худших расположений стадиона в истории футбола.

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