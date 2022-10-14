"Юнайтед" пытался купить Фелиша летом

"Манчестер Юнайтед" пытался приобрести нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша минувшим летом.

Как сообщает испанское издание AS, "Юнайтед" выдвинул свое предложение по Фелишу в то время, когда договаривался с "Реалом" о покупке полузащитника Каземиро.



"Красные дьяволы" были готовы заплатить 113 миллионов фунтов за Жоау, однако сам 22-летний португалец отверг английский клуб и остался в Мадриде.



Интерес "Юнайтед" к Фелишу был обусловлен опасениями насчет возможного ухода его соотечественника Криштиану Роналду, который в итоге остался в Манчестере.



Добавим, Фелиш совершенно провалил старт нового сезона, не забив ни одного гола в 11 матчах за "Атлетико" в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.