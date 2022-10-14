"Челси" лидирует в борьбе за Беллингема

"Челси" был назвал лидером в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Ожидается, что после окончания этого сезона большие клубы Англии и за ее пределами сойдутся в битве за 19-летнего Беллингема.



Джуда сватают в "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Bild утверждает, что в данный момент "Челси" опережает своих конкурентов.



"Синие" готовы заплатить 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) за Беллингема и уже установили определенные контакты для согласования данного трансфера.



Также сообщается, что "Боруссия" надеется выручить за бывшего игрока "Бирмингема" 120 млн. евро (104 млн. фунтов).