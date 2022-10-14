"Челси" лидирует в борьбе за Беллингема
"Челси" был назвал лидером в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
Ожидается, что после окончания этого сезона большие клубы Англии и за ее пределами сойдутся в битве за 19-летнего Беллингема.
Джуда сватают в "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Bild утверждает, что в данный момент "Челси" опережает своих конкурентов.
"Синие" готовы заплатить 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) за Беллингема и уже установили определенные контакты для согласования данного трансфера.
Также сообщается, что "Боруссия" надеется выручить за бывшего игрока "Бирмингема" 120 млн. евро (104 млн. фунтов).
14.10.2022 11:00
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Последние комментарии:
какульси, руки прочь от будущего КОРОЛЯ!
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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Чисто Нкунку, Беллингема, Райса и центрального защитника топового летом оформляйте и чемпик можно не начинать, состав мечты будет.
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Боэлян красава, бабло вообще не считает.
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кравица уже купили одного за 100, леол
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Думают за деньги можно всё. Но это не так.
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хуясе
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