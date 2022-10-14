"Челси" лидирует в борьбе за Беллингема

Джуд Беллингем "Челси" был назвал лидером в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Ожидается, что после окончания этого сезона большие клубы Англии и за ее пределами сойдутся в битве за 19-летнего Беллингема.

Джуда сватают в "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Bild утверждает, что в данный момент "Челси" опережает своих конкурентов.

"Синие" готовы заплатить 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) за Беллингема и уже установили определенные контакты для согласования данного трансфера.

Также сообщается, что "Боруссия" надеется выручить за бывшего игрока "Бирмингема" 120 млн. евро (104 млн. фунтов).


Метки Беллингем, Боруссия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 11:00

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  1. true-manc 14.10.2022 12:01 # true-manc
    какульси, руки прочь от будущего КОРОЛЯ!

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  2. jirrort 14.10.2022 11:56 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  3. reeker 14.10.2022 11:47 # reeker
    Чисто Нкунку, Беллингема, Райса и центрального защитника топового летом оформляйте и чемпик можно не начинать, состав мечты будет.

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  4. reeker 14.10.2022 11:45 # reeker
    Боэлян красава, бабло вообще не считает.

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  5. mixmaster 14.10.2022 11:38 # mixmaster
    кравица уже купили одного за 100, леол

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  6. electric 14.10.2022 11:19 # electric
    Думают за деньги можно всё. Но это не так.

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  7. chelsea-69 14.10.2022 11:11 # chelsea-69
    хуясе

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