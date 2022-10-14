Ширер: "Кейн забивал бы, как Холанд, если бы играл за "Сити"

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер уверен, что Харри Кейн из "Тоттенхэма" забивал бы на уровне Эрлинга Холанда, если бы играл за "Манчестер Сити".

Холанд произвел впечатление на всех своей результативностью в этом сезоне, наколотив 20 голов за "Сити" в 13 первых матчах.



Однако Ширер считает, что этим Эрлинг во многом обязан своим партнерам по "Сити". По мнению Алана, Кейн ничуть не хуже как бомбардир.



"Это могло бы быть очень по-другому, если бы в прошлом году Пеп Гвардиола осуществил желаемое и заполучил Харри Кейна. Возможно, у них бы уже не нашлось места для Холанда, которому бы пришлось демонстрировать свои невероятные бомбардирские способности где-нибудь еще".



"Но если бы Харри был в этой команде "Сити", он бы забивал столько же голов, сколько и Эрлинг".



"Эта команда — мечта для каждого нападающего топ-уровня. Я постоянно это говорю: бомбардир топ-уровня должен забивать по 40 голов за этот "Сити". Если Эрлинг останется а форме, то достигнет этого рубежа и, возможно, даже превзойдет его".



"Результативность Харри говорит о том, что он тоже смог бы это. Нет сомнений, какого мнения придерживается Пеп насчет него, и большинство людей думает так же".



"Он бомбардир топ-уровня. Пока что он забил восемь голов в девяти матчах лиги, и мы бы говорили об этом гораздо больше, если бы не Эрлинг", — сообщил Ширер The Athletic.