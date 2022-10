Amazon и Google сражаются за право сотрудничать с "Тоттенхэмом"

Гигант интернет-торговли Amazon готов поспорить с Google за покупку прав на переименование стадиона "Тоттенхэма".

На днях болельщиков "Тоттенхэма" взбудоражила новость о том, что их клуб может заключить контракт с Google насчет переименования "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



По информации Football Insider, президент "шпор" Даниэль Леви надеется выручить до 250 миллионов фунтов в течение 10 следующих лет после заключения такого рода спонсорской сделки.



Однако Football Insider, ссылаясь на осведомленный источник, утверждает, что Леви ведет переговоры не только Google. Одним из потенциальных партнеров, с которыми также общается "Тоттенхэм", является Amazon.



Стоит отметить, что у "Тоттенхэма" и Amazon уже налажены хорошие отношения. В недавнем прошлом американская компания сняла документальный фильм из серии All or Nothing про сезон "шпор" 2019/20.



Добавим, самой крупной сделкой такого рода в Премьер-Лиге является сотрудничество "Манчестер Сити" с авиакомпанией Etihad, которая ежегодно платит "горожанам" 21.9 млн. фунтов.