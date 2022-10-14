Amazon и Google сражаются за право сотрудничать с "Тоттенхэмом"

Даниэль Леви Гигант интернет-торговли Amazon готов поспорить с Google за покупку прав на переименование стадиона "Тоттенхэма".

На днях болельщиков "Тоттенхэма" взбудоражила новость о том, что их клуб может заключить контракт с Google насчет переименования "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

По информации Football Insider, президент "шпор" Даниэль Леви надеется выручить до 250 миллионов фунтов в течение 10 следующих лет после заключения такого рода спонсорской сделки.

Однако Football Insider, ссылаясь на осведомленный источник, утверждает, что Леви ведет переговоры не только Google. Одним из потенциальных партнеров, с которыми также общается "Тоттенхэм", является Amazon.

Стоит отметить, что у "Тоттенхэма" и Amazon уже налажены хорошие отношения. В недавнем прошлом американская компания сняла документальный фильм из серии All or Nothing про сезон "шпор" 2019/20.

Добавим, самой крупной сделкой такого рода в Премьер-Лиге является сотрудничество "Манчестер Сити" с авиакомпанией Etihad, которая ежегодно платит "горожанам" 21.9 млн. фунтов.


Метки Amazon, Google, спонсоры, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 14.10.2022 09:58 # wilegend
    Евреи и евреи сражаются за право сотрудничать с евреем

    (ответить)

  2. gabazhaba 14.10.2022 09:08 # gabazhaba
    Еврей Еврея не обманет.

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