Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт считает, что главный тренер "сорок" Эдди Хау может привлечь интерес "Реала" или "Манчестер Сити".

"Ньюкасл" очень достойно выступает в этом календарном году, заметно добавив в мощи благодаря инвестициям своих новых владельцев из Саудовской Аравии.



Эшуорт не исключает, что состоявшиеся топ-клубы Англии и Европы попробуют переманить Хау, если тот продолжит проявлять себя.



"Для тренеров это всегда сложно. Если он выиграет слишком много матчей, то станет привлекателен — я не знаю — для "Реала" или "Манчестер Сити".



"Если он проиграет слишком много матчей, то будет не так привлекателен. Быть тренером — это такая сложная роль, ты практически обязан выигрывать правильное количество матчей, чтобы оставаться на плаву, но я искренне надеюсь, что мы будем работать вместе долгое время и поможем клубу добиться того, чего мы хотим", — цитирует Эшуорта Daily Mirror.