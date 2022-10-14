Босс "Ньюкасла" считает, что Хау может заинтересовать "Реал" или "Сити"
Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт считает, что главный тренер "сорок" Эдди Хау может привлечь интерес "Реала" или "Манчестер Сити".
"Ньюкасл" очень достойно выступает в этом календарном году, заметно добавив в мощи благодаря инвестициям своих новых владельцев из Саудовской Аравии.
Эшуорт не исключает, что состоявшиеся топ-клубы Англии и Европы попробуют переманить Хау, если тот продолжит проявлять себя.
"Для тренеров это всегда сложно. Если он выиграет слишком много матчей, то станет привлекателен — я не знаю — для "Реала" или "Манчестер Сити".
"Если он проиграет слишком много матчей, то будет не так привлекателен. Быть тренером — это такая сложная роль, ты практически обязан выигрывать правильное количество матчей, чтобы оставаться на плаву, но я искренне надеюсь, что мы будем работать вместе долгое время и поможем клубу добиться того, чего мы хотим", — цитирует Эшуорта Daily Mirror.
14.10.2022 08:00
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Надо не забывать как он вылетел из АПЛ с Борнмутом и неплохим составом.
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