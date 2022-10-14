Скоулз: "МЮ может стать лучшим после "Арсенала" и "Сити"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" способны завершить этот сезон Премьер-Лиги на третьем месте, позади "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Позади почти четверть дистанции, и пока "Арсенал" и "Сити" выглядят двумя основными фаворитами на чемпионский титул. Однако Скоулзу кажется, что всех остальных "Юнайтед" вполне по силам опередить.



"Они могут стать лучшими среди остальных. Уверен, "Арсенал" не даст Манчестер Сити" уйти в отрыв в лиге".



"Пока все еще слишком рано. После двух первых матчей я переживал, попадут ли они в топ-6, но своей игрой в шести последних матчах они обеспечили себе отличные шансы".



"Они действительно выглядят лучшими среди остальных, у них хороший подбор игроков. Они собрали игроков, тренеров и персонал из различных клубов, все еще узнают друг друга и ищут правильные сочетания. Чем дольше они это делают, тем увереннее я буду, что они попадут в топ-4", — сообщил Скоулз BT Sport.