Канте рискует пропустить ЧМ-2022

Нголо Канте Рецидив травмы задней поверхности бедра может оставить полузащитника Нголо Канте без Чемпионата Мира в Катаре.

В минувший понедельник, в преддверии выездного матча Лиги Чемпионов против "Милана", главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что у 31-летнего Канте случился рецидив на тренировке.

Поттер не смог назвать сроки восстановления Канте, однако французскому изданию L'Eqiuipe удалось выяснить, что Нголо пропустит ближайшие четыре-пять матчей "синих".

Таким образом, это ставит под большой вопрос участие Канте на стартующем в ноябре ЧМ-2022 со сборной Франции. Нголо не имеет игровой практики уже два месяца.


Метки Канте, сборная Франции, травмы, Челси, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 06:00

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  1. chelsea-69 14.10.2022 06:02 # chelsea-69
    А итоге поедет и там получит ещё один "очередной"

    Помним, любим, скорбим

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