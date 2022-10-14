Канте рискует пропустить ЧМ-2022
Рецидив травмы задней поверхности бедра может оставить полузащитника Нголо Канте без Чемпионата Мира в Катаре.
В минувший понедельник, в преддверии выездного матча Лиги Чемпионов против "Милана", главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что у 31-летнего Канте случился рецидив на тренировке.
Поттер не смог назвать сроки восстановления Канте, однако французскому изданию L'Eqiuipe удалось выяснить, что Нголо пропустит ближайшие четыре-пять матчей "синих".
Таким образом, это ставит под большой вопрос участие Канте на стартующем в ноябре ЧМ-2022 со сборной Франции. Нголо не имеет игровой практики уже два месяца.
14.10.2022 06:00
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А итоге поедет и там получит ещё один "очередной"
Помним, любим, скорбим
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