Канте рискует пропустить ЧМ-2022

Рецидив травмы задней поверхности бедра может оставить полузащитника Нголо Канте без Чемпионата Мира в Катаре.

В минувший понедельник, в преддверии выездного матча Лиги Чемпионов против "Милана", главный тренер "Челси" Грэм Поттер сообщил, что у 31-летнего Канте случился рецидив на тренировке.



Поттер не смог назвать сроки восстановления Канте, однако французскому изданию L'Eqiuipe удалось выяснить, что Нголо пропустит ближайшие четыре-пять матчей "синих".



Таким образом, это ставит под большой вопрос участие Канте на стартующем в ноябре ЧМ-2022 со сборной Франции. Нголо не имеет игровой практики уже два месяца.