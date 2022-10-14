"Вест Хэм" победил "Андерлехт" и вышел в плей-офф Лиги Конференций

Победой 2:1 над "Андерлехтом" "Вест Хэм" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Конференций и досрочно вышел в плей-офф турнира.

"Молотобойцы" обеспечили себе очередные три очка в первые полчаса. Сперва Саид Бенрахма идеально исполнил штрафной, а затем Джаррод Боуэн принял мяч на границе штрафной, чуть улучшил позицию и неотразимо пробил.



В самой концовке матча "Андерлехт" заработал и реализовал пенальти, но это уже ничего не изменило. Команда Дэвида Мойеса набрала 12 очков и досрочно гарантировала себе выход из группы.



"Вест Хэм" (Англия) — "Андерлехт" (Бельгия) — 2:1 (2:0)



Голы: Бенрахма 14, Боэун 30 — Эспозито 90 (пен).



"Вест Хэм": Ареоля, Крессуэлл (Райс 63), Огбонна (Доусон 22, Соучек 75), Джонсон, Цоуфал, Палмери, Даунс, Лансини, Пакета (Форнальс 45), Бенрахма, Боуэн (Скамаккам64).