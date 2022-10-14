"Юнайтед" дожал "Омонию" благодаря Мактоминею

Скотт Мактоминей "Манчестер Юнайтед" вырвал победу в домашнем матче Лиги Европы против "Омонии" благодаря голу Скотта Мактоминея в компенсированное время — 1:0.

В первом тайме "красные дьяволы" нанесли полтора десятка ударов, а Каземиро даже попал в перекладину, однако "Омония" выдержала это давление и однажды имела хороший шанс открыть счет с помощью контратаки.

После перерыва хозяева "Олд Траффорд" только усилили натиск. Временами мяч только каким-то чудом не шел в ворота гостей с Кипра.

Несмотря на тотальное игровое преимущество, "Юнайтед" никак не удавалось дожать "Омонию", но когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Скотт Мактоминей принял мяч в центре штрафной, развернулся и поразил ворота — 1:0.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Омония" (Кипр) — 1:0 (0:0)

Гол: Мактоминей 90.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Мартинес, Маласиа (Шоу 60), Каземиро (Мактоминей 81), Фред (Эриксен 70), Антони (Санчо 60), Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Омония

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2022 00:00

Количество просмотров Просмотров: 462

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 14.10.2022 00:45 # takernotagiver
    Классика, это твои прогнозы пальцем в небо, Астер

    Знаток футбола из тебя никчёмный


    08.10.2022 19:10 #
    true-manc

    чё териплы вернутся на первое место или нет? хотя бы перед кризисной лузерх*йней не задрожат коленки?
    (ответить)

    08.10.2022 19:12 #
    bembo

    задрожат конечно же, ору
    это ж гейсенал)
    влажные мечты гейсенала рабочие только до нового года, это классика )

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  2. closer 14.10.2022 00:27 # closer
    Ебанько опять сделали так, что ставка не прошла.

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  3. cleverley88 14.10.2022 00:18 # cleverley88
    Вот вы говорите что просто катали мяч. А 33 удара это просто катание мяча? И что из них в створ ворота 11? Просто вратарь был в кураже и вытаскивал все мячи. Так что это не просто катание мяча, а просто невезение... Понял бы если удары по воротам было 3 или 2 удара. Тогда это точно унылая игра была бы...

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  4. narcot 14.10.2022 00:12 # narcot
    13.10.2022 23:39 #
    takernotagiver

    Манчестер Омонию не может обыграть. Какой там Ньюкасл?)))))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/96140/?c=1#c7660689

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  5. brown-ale 14.10.2022 00:10 # brown-ale
    Каземиры, Антони, Рашфорды и Роналды не могут обыграть каких-то сраных киприотов. Это реально позорище.

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  6. mancunia-planet 14.10.2022 00:08 # mancunia-planet
    Хули тут скажешь, дрожали еле еле занесли мяч. Про МЮ вобще говорить даже не хочется, уныло просто и всё. А болелы киприоты красавцы, ОТ не слышно совсем, они и создали атмосферу.. А фаны красных просто зажрались сука удоты нет чтобы гнать своих активно - тупо молчат. Гамно блеать полное, меня это раздражает нахуй.. Такое частенько бывает дома, приезжие перекрикивают такую безполезную огромную толпу тьфу пля!
    По игре в позиционке атака гавнище, никуя не могут. Катая мяч туда сюда никакого результата.

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  7. takernotagiver 14.10.2022 00:01 # takernotagiver
    Сподобились, чертилы)

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