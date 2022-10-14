"Юнайтед" дожал "Омонию" благодаря Мактоминею
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в домашнем матче Лиги Европы против "Омонии" благодаря голу Скотта Мактоминея в компенсированное время — 1:0.
В первом тайме "красные дьяволы" нанесли полтора десятка ударов, а Каземиро даже попал в перекладину, однако "Омония" выдержала это давление и однажды имела хороший шанс открыть счет с помощью контратаки.
После перерыва хозяева "Олд Траффорд" только усилили натиск. Временами мяч только каким-то чудом не шел в ворота гостей с Кипра.
Несмотря на тотальное игровое преимущество, "Юнайтед" никак не удавалось дожать "Омонию", но когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Скотт Мактоминей принял мяч в центре штрафной, развернулся и поразил ворота — 1:0.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Омония" (Кипр) — 1:0 (0:0)
Гол: Мактоминей 90.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Мартинес, Маласиа (Шоу 60), Каземиро (Мактоминей 81), Фред (Эриксен 70), Антони (Санчо 60), Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.
14.10.2022 00:00
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Последние комментарии:
Классика, это твои прогнозы пальцем в небо, Астер
Знаток футбола из тебя никчёмный
08.10.2022 19:10 #
true-manc
чё териплы вернутся на первое место или нет? хотя бы перед кризисной лузерх*йней не задрожат коленки?
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08.10.2022 19:12 #
bembo
задрожат конечно же, ору
это ж гейсенал)
влажные мечты гейсенала рабочие только до нового года, это классика )
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Ебанько опять сделали так, что ставка не прошла.
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Вот вы говорите что просто катали мяч. А 33 удара это просто катание мяча? И что из них в створ ворота 11? Просто вратарь был в кураже и вытаскивал все мячи. Так что это не просто катание мяча, а просто невезение... Понял бы если удары по воротам было 3 или 2 удара. Тогда это точно унылая игра была бы...
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13.10.2022 23:39 #
takernotagiver
Манчестер Омонию не может обыграть. Какой там Ньюкасл?)))))
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Источник: http://fapl.ru/posts/96140/?c=1#c7660689
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Каземиры, Антони, Рашфорды и Роналды не могут обыграть каких-то сраных киприотов. Это реально позорище.
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Хули тут скажешь, дрожали еле еле занесли мяч. Про МЮ вобще говорить даже не хочется, уныло просто и всё. А болелы киприоты красавцы, ОТ не слышно совсем, они и создали атмосферу.. А фаны красных просто зажрались сука удоты нет чтобы гнать своих активно - тупо молчат. Гамно блеать полное, меня это раздражает нахуй.. Такое частенько бывает дома, приезжие перекрикивают такую безполезную огромную толпу тьфу пля!
По игре в позиционке атака гавнище, никуя не могут. Катая мяч туда сюда никакого результата.
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Сподобились, чертилы)
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