"Юнайтед" дожал "Омонию" благодаря Мактоминею

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в домашнем матче Лиги Европы против "Омонии" благодаря голу Скотта Мактоминея в компенсированное время — 1:0.

В первом тайме "красные дьяволы" нанесли полтора десятка ударов, а Каземиро даже попал в перекладину, однако "Омония" выдержала это давление и однажды имела хороший шанс открыть счет с помощью контратаки.



После перерыва хозяева "Олд Траффорд" только усилили натиск. Временами мяч только каким-то чудом не шел в ворота гостей с Кипра.



Несмотря на тотальное игровое преимущество, "Юнайтед" никак не удавалось дожать "Омонию", но когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Скотт Мактоминей принял мяч в центре штрафной, развернулся и поразил ворота — 1:0.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Омония" (Кипр) — 1:0 (0:0)



Гол: Мактоминей 90.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Мартинес, Маласиа (Шоу 60), Каземиро (Мактоминей 81), Фред (Эриксен 70), Антони (Санчо 60), Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.