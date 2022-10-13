"Арсенал" обсудит новый контракт с Джакой в декабре

До конца года "Арсенал" планирует начать переговоры со своим полузащитником Гранитом Джакой о новом контракте.

Крупно поссорившись с фанатами "Арсенала" в 2019 году, Джака лишился капитанской повязки и поставил под угрозу свою карьеру в лондонском клубе.



Однако Микель Артета, сменивший Унаи Эмери на тренерском мостике "канониров", убедил Гранита не уходить из клуба, и вскоре игрок сборной Швейцарии встал на путь искупления.



В этом сезоне Джака окончательно вернул доверие болельщиков благодаря своей надежной игре, которая помогает "Арсеналу" лидировать в Премьер-Лиге. Кроме того, Гранит забил два гола и отдал две результативные передачи в девяти матчах чемпионата.



Действующий контракт Джаки истекает в 2024 году, однако после ЧМ-2022 в Катаре "Арсенал" собирается пригласить 30-летнего швейцарца к столу переговоров для обсуждения новой сделки, сообщает Football Insider.