Оуэн: "Фирмино должен выйти в стартовом составе против "Сити"

Легенда "Ливерпуля" Майкл Оуэн считает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп обязан выпустить нападающего Роберто Фирмино в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Накануне против "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов Фирмино сделал дубль и отдал одну результативную передачу, что помогло "Ливерпулю" одержать победу 1:7.



Форма Роберто является одним из немногих ярких для "красных" моментов этого сезона. С учетом всех соревнований 31-летний бразилец забил восемь голов и еще четырежды ассистировал партнерам.



Фирмино выходил в старте только на пять из восьми матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Оуэн убежден, что в воскресенье Роберто должен появиться на поле "Энфилда" с первых минут.



"Я не могу себе представить, что он не сыграет. Он проводит такой хороший сезон и находится в такой хорошей форме, что я не думаю, что Юрген Клопп сможет оставить его вне стартового состава на выходных", — сообщил Оуэн BT Sport.