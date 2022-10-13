Сака принес "Арсеналу" победу над "Буде-Глимтом"
Курьезный гол Букайо Сака принес "Арсеналу" победу 0:1 в выездном матче Лиги Европы против "Буде-Глимта".
В первом тайме случился лишь один удар в створ, и это был гол. На 24-й минуте Сака сыграл в стенку с партнером и пробил с правого края штрафной. Защитник заблокировал этот удар, но мяч отскочил в Букайо и срикошетил в ворота — 1:0.
В целом у "канониров" было небольшое игровое преимущество, а их голкиперу Мэтту Тернеру до перерыва напрягаться не пришлось.
А вот во втором тайме "Буде-Глимт" перехватил инициативу и заставил лидера Премьер-Лиги обороняться. Впрочем лондонцы выстояли и оформили свою третью победу на групповом этапе.
"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Сака 24.
"Арсенал": Тернер, Уайт (Томиясу 70), Холдинг, Салиба, Тирни, Локонга (Парти 84), Эдегор (Маркиньос 70), Сака (Джака 59), Виейра, Нелсон (Мартинелли 59), Нкетиа.
13.10.2022 21:40
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В Twitter появились фото, на которых виден грузовик, буксирующий артиллерийское орудие — согласно подписи, снимки сделаны в октябре 2022 года где-то под городом Алчевском на территории самопровозглашенной ЛНР. В орудии легко опознать 152-миллиметровую гаубицу Д-1 образца 1943 года — такие активно использовались Красной армией во Второй мировой войне.
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Би-би-си удалось установить имена троих из пяти погибших — это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. Они были мобилизованы военкоматом Коркинского района с 26-го по 29 сентября. Всего в районе под мобилизацию попало около тысячи человек, утверждают знакомые погибших.
Уже 3 октября они оказались под Луганском, оттуда их перебросили в Запорожскую область, а уже 9-го родным стали приходить сообщения о гибели мобилизованных.
Знакомый одного из погибших переслал Би-би-си запись телефонного разговора, на котором челябинский мобилизованный, находящийся теперь в госпитале в Севастополе, рассказывает другому, только готовящемуся отправиться на фронт, обстоятельства гибели пятерых челябинцев:
«Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо — в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы».
«Они [украинцы] в двухстах метрах от нас были в посадке и начали нас штурмовать, — рассказывает раненый. — Дроны один за одним кидают подствольники. Меня „затрехсотило“ [ранило]. Мы еще час отстреливались, а они уже метрах в 50-ти. Никакого прикрытия, БТР, который нас прикрывал, сожгли, танк сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался — не знаю».
По словам этого военнослужащего, Тимур Ахметшин находился в посадке в полутора километрах от его позиции, и ее «просто ровняли с землей»: «На носилках его несли, он задвухсотился [погиб]».
О своем командовании военнослужащие отзываются так, что это не поддается цитированию, утверждают, что ни разу даже не побывали на стрельбах, а окапываться на передовой им приходилось штык-ножами.
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Арсе0ик наиграл на 0.72 xG. Мощно, достаточно мощно, что давалкавротберушка обкончалась
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Ливерпуль Ман юнайтед Арсенал спортивная династия,история,гранты!
Нольчестер сити фк бизнесЛОХси искусственные…
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https://www.youtube.com/watch?v=wyhI5C87c3U
когда-то в юности любил слушать нойза.
топовый чел. не странно, что норм типы остаютсч норм типами несмотря ни на что. трушность именно в этом.
корж, нойз, окси. Спасибо
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деман, люди говорят уже даже катюшу видели. Не град, а катюшу. катюшу аля дидывоиевали. Какая армата? армата у тебя по телевизору, дурачог.
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Так, юзер с ником toranu77 убеждён, что конфликт на Украине можно было бы избежать, «если бы не вмешалась Америка».
В свою очередь пользователь oimum подчеркнул, что президент РФ как мог оттягивал начало спецоперации, взывая к западным коллегам, предупреждая их, что, если его не услышать, что он «будет защищать свою страну».
«Путин даже в интервью предупреждал, что если военные базы будут двигаться к границам, то он будет действовать в соответствии с интересами своей страны», — резюмировали пользователи.
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Чтобы быть объективно в курсе новостей в Украине можно вообще не слушать украинцев. Удивительно как русские.. Что офиц СМИ, что блогеры сами друг друга и сами себя разоблачают ежедневно ))
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Британцы разочаровались в западной пропаганде
При этом в комментариях под этим материалом пользователи напомнили, что Путин давно просил не милитаризировать Украину, требовал её нейтрального статуса, выступал против продвижения и действий НАТО
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