Сака принес "Арсеналу" победу над "Буде-Глимтом"

Курьезный гол Букайо Сака принес "Арсеналу" победу 0:1 в выездном матче Лиги Европы против "Буде-Глимта".

В первом тайме случился лишь один удар в створ, и это был гол. На 24-й минуте Сака сыграл в стенку с партнером и пробил с правого края штрафной. Защитник заблокировал этот удар, но мяч отскочил в Букайо и срикошетил в ворота — 1:0.



В целом у "канониров" было небольшое игровое преимущество, а их голкиперу Мэтту Тернеру до перерыва напрягаться не пришлось.



А вот во втором тайме "Буде-Глимт" перехватил инициативу и заставил лидера Премьер-Лиги обороняться. Впрочем лондонцы выстояли и оформили свою третью победу на групповом этапе.



"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Сака 24.



"Арсенал": Тернер, Уайт (Томиясу 70), Холдинг, Салиба, Тирни, Локонга (Парти 84), Эдегор (Маркиньос 70), Сака (Джака 59), Виейра, Нелсон (Мартинелли 59), Нкетиа.