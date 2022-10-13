Агуэро: "Холанду нужна стабильность, чтобы стать великим"

Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что Эрлингу Холанду потребуется стабильность, чтобы запомниться одним из лучших нападающих своего поколения.

Перебравшись в "Сити" минувшим летом из дортмундской "Боруссии", Холанд забил 20 голов в своих 13 первых матчах за "горожан".



По мнению Агуэро, забившего 260 голов в 389 матчах за "Сити", Холанд способен достичь высот Лионеля Месси, однако для этого Эрлингу нужен далеко не один успешный сезон.



"Есть много великих нападающих, которые приходят мне на ум. Одним из моих любимых был Роналдо, который снова и снова проявлял себя совершенным игроком и угрозой воротам".



"В каждой эре есть два-три игрока с такими способностями, и обычно это игроки разных стилей. Диего (Марадона), Ромарио, Левандовски, Ибрагимович и, конечно, Лео. У каждого из них был свой почерк, но все они были потрясающими бомбардирами".



"Если говорить отдельно о Холанде, то он отличается эффективностью, атлетизмом и особым голевым чутьем, что делает его очень опасным. Он обладает все необходимым, чтобы продолжать демонстрировать удивительную результативность, особенно будучи частью такой заточенной на атаку команды, как "Сити".



"Там у него будет много возможностей забивать. Он молод и обладает большим потенциалом, чтобы продолжать покорять рекорды. Ключом к этому, конечно, будет стабильность", — цитирует Агуэро Daily Mirror.