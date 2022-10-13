Тухель отказал двум клубам Премьер-Лиги

Томас Тухель Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель отказал двум клубам из Премьер-Лиги.

Напомним, Тухель находится без работы с 7 сентября, когда "Челси" указал ему на дверь после 20 месяцев сотрудничества.

С тех пор Томаса сватали в "Байер" и "Баварию" из Бундеслиги, однако The Telegraph утверждает, что на руках у 49-летнего немца были другие предложениям.

На самом деле Тухель отверг два клуба из Англии и один из Испании, а свою новую работу Томас может обрести после ЧМ-2022 в Катаре.

По информации издания, Тухель был бы заинтересован сместить Гарета Саутгейта во главе сборной Англии, если та провалится на мировом первенстве.


Метки сборная Англии, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. vinnipooh 13.10.2022 21:20 # vinnipooh
    правильно сделал тухель потому что он вернётся назад вЧелси

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  2. electric 13.10.2022 21:13 # electric
    Естественно. Таких мешков безмозглых больше в апл-очке сложно найти. Транжира жил на широкую ногу.

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  3. chelsea88 13.10.2022 20:33 # chelsea88
    Полюбому никчёмный гейклуб вулвич хотел пригласить этого топаря. На гелевого пидopaca они уже не надеются.

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  4. brown-ale 13.10.2022 20:26 # brown-ale
    Ливерпук и Вилла? Не верю, что какой-нибудь Форест реально посмеет к нему обратиться.

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  5. true-manc 13.10.2022 20:09 # true-manc
    обоссал лузерпуль)))

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