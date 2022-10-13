Тухель отказал двум клубам Премьер-Лиги

Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель отказал двум клубам из Премьер-Лиги.

Напомним, Тухель находится без работы с 7 сентября, когда "Челси" указал ему на дверь после 20 месяцев сотрудничества.



С тех пор Томаса сватали в "Байер" и "Баварию" из Бундеслиги, однако The Telegraph утверждает, что на руках у 49-летнего немца были другие предложениям.



На самом деле Тухель отверг два клуба из Англии и один из Испании, а свою новую работу Томас может обрести после ЧМ-2022 в Катаре.



По информации издания, Тухель был бы заинтересован сместить Гарета Саутгейта во главе сборной Англии, если та провалится на мировом первенстве.