Тухель отказал двум клубам Премьер-Лиги
Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель отказал двум клубам из Премьер-Лиги.
Напомним, Тухель находится без работы с 7 сентября, когда "Челси" указал ему на дверь после 20 месяцев сотрудничества.
С тех пор Томаса сватали в "Байер" и "Баварию" из Бундеслиги, однако The Telegraph утверждает, что на руках у 49-летнего немца были другие предложениям.
На самом деле Тухель отверг два клуба из Англии и один из Испании, а свою новую работу Томас может обрести после ЧМ-2022 в Катаре.
По информации издания, Тухель был бы заинтересован сместить Гарета Саутгейта во главе сборной Англии, если та провалится на мировом первенстве.
13.10.2022 20:00
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Последние комментарии:
правильно сделал тухель потому что он вернётся назад вЧелси
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Естественно. Таких мешков безмозглых больше в апл-очке сложно найти. Транжира жил на широкую ногу.
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Полюбому никчёмный гейклуб вулвич хотел пригласить этого топаря. На гелевого пидopaca они уже не надеются.
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Ливерпук и Вилла? Не верю, что какой-нибудь Форест реально посмеет к нему обратиться.
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обоссал лузерпуль)))
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