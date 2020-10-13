Невилл раскритиковал Глэйзеров за недостаточные инвестиции в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал владельцев "красных дьяволов" Глэйзеров за недостаточные инвестиции в инфраструктуру клуба.

По мнению Невилла, "Юнайтед" давно нуждается в перестройке своего стадиона "Олд Траффорд" и обновлении своей тренировочной базы в Каррингтоне.



Гари чувствует, что у семейства Глэйзеров просто нет желания или возможности для таких капитальных инвестиций, и это является большой проблемой.



"Юнайтед" не может продолжать иметь такой стадион, как у них сейчас, когда все остальные в Европе и Премьер-Лиге качественно улучшают свои стадионы. Это была бы абсолютная халатность, если они не доведут свой стадион до необходимого уровня".



"Реконструкция потребует полмиллиарда фунтов, а постройка нового — свыше миллиарда. А еще нужно улучшить тренировочную базу".



"Вы видите, что "Челси" тратит, что "Арсенал" потратился в этом году. Вы видите, чем обладает "Сити". "Юнайтед" нужно тратить большие деньги каждый год, а то, что они потратили минувшим летом, значительно превзошло их бюджет — они сами это признали во время встречи с инвесторами".



"И это оставляет их с очень небольшим запасом кэша, причем они должны продолжать платить по долгам. Рынок долга не так силен, рынок инвестиций слаб... Поэтому им нужно что-нибудь предпринять", — сообщил Невилл Daily Mail.