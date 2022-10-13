"Барселона" хочет трех полузащитников из Премьер-Лиги

"Барселона" обратила внимание на трех полузащитников из Премьер-Лиги, которые могут стать свободным агентами в конце сезона.

"Барселона" совершила настоящий трансферный рейд на Премьер-Лигу минувшим летом, переманив Рафинью, Андреаса Кристенсена, Эктора Беллерина и Маркоса Алонсо.



Ограниченные финансы заставляют "Барселону" активно интересоваться игроками, которые вскоре могут стать свободными агентами, и Sport утверждает, что каталонский клуб составил шорт-лист из трех полузащитников, удовлетворяющих этому критерию.



Вопреки слухам, в этом шорт-листе нет Жоржиньо, зато есть его партнер по "Челси" Нголо Канте. Также в список попали Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити" и Юри Тилеманс из "Лестера".



Добавим, "Барселона" уже с января сможет вести переговоры с указанными игроками и даже попытаться заключить с ними предварительные контракты.