Агент: "Приоритет Жоржиньо — "Челси"

Жоржиньо Агент Жоржиньо заявил, что приоритетом его клиента остается "Челси", несмотря на переговоры с "Барселоной".

На днях агент Жоао Сантос, представляющий интересы Жоржиньо, был замечен в Барселоне, проведя встречу с боссами каталонского клуба.

Сантос этого не отрицает, но подчеркивает, что продление истекающего в конце сезона контракта с "Челси" — приоритетный вариант для Жоржиньо.

"Моя работа связана с футболом, и я посетил Барселону, Мадрид, Валенсию, а также другие места вроде Лиона".

"Разговаривал ли я с "Барселоной" насчет Жоржиньо? Я агент Жоржиньо, я мог разговаривать насчет него, но и насчет других..."

"Наш контракт истекает в июне. Наш приоритет — "Челси", и мы работаем над этим. Другой приоритет для Жоржиньо — хорошо выступать за сборную", — цитирует Сантоса Evening Standard.


Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2022 17:00

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