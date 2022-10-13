Агент: "Приоритет Жоржиньо — "Челси"

Агент Жоржиньо заявил, что приоритетом его клиента остается "Челси", несмотря на переговоры с "Барселоной".

На днях агент Жоао Сантос, представляющий интересы Жоржиньо, был замечен в Барселоне, проведя встречу с боссами каталонского клуба.



Сантос этого не отрицает, но подчеркивает, что продление истекающего в конце сезона контракта с "Челси" — приоритетный вариант для Жоржиньо.



"Моя работа связана с футболом, и я посетил Барселону, Мадрид, Валенсию, а также другие места вроде Лиона".



"Разговаривал ли я с "Барселоной" насчет Жоржиньо? Я агент Жоржиньо, я мог разговаривать насчет него, но и насчет других..."



"Наш контракт истекает в июне. Наш приоритет — "Челси", и мы работаем над этим. Другой приоритет для Жоржиньо — хорошо выступать за сборную", — цитирует Сантоса Evening Standard.