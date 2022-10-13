Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту может вернуться в "Вулверхэмптон".

Последним местом работы Эшпириту Санту в Премьер-Лиге был "Тоттенхэм", где Нуну продержался с августа по ноябрь 2021.



С июля Эшпириту Санту тренирует "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, однако Daily Mail утверждает, что 48-летний португалец хотел бы перебраться назад в Европу.



Вариант с возвращением в "Вулверхэмптон", который ищет замену уволенному Бруну Лаже, выглядит привлекательно для Эшпириту Санту, однако пока неясно, какое мнение на этот счет имеют боссы клуба с "Молинью".



Предложить Нуну, который является клиентом суперагента Жорже Мендеша, возможность вернуться в Европу также готов турецкий "Галатасарай".