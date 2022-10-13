"Тоттенхэм" поспорит за Гвардиола

"Тоттенхэм" надеется увести защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола из под носа у "Челси".

В прошлом месяце стало известно, что "Челси" договорился о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, который должен присоединиться к "синим" после окончания сезона.



Пресса сообщала, что также "Челси" хочет заполучить Гвардиола, однако Football Insider утверждает, что в услугах Йошко заинтересован и "Тоттенхэм".



"Шпоры" следят за Гвардиолом со времен, когда летом 2020 "РБ Лейпциг" приобрел Йошко у загребского "Динамо" за 18 миллионов фунтов.



Минувшим летом Гвардиол заключил новый контракт с "РБ Лейпциг" до 2027 года, но если верить слухам, 20-летний хорват может быть выкуплен за фиксированную сумму в 44 млн. фунтов.